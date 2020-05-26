В центре Киева стреляли в мужчину, он госпитализирован

Сегодня, 26 мая, в Киеве на Печерске во время перестрелки ранили мужчину, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня в 18:20 в столичной полиции на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали в больничное учреждение. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства совершенного.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Валерий Давиденко, тело которого с простреленной головой было найдено в туалете в его офисе в Киеве, в последнее время занимался продажей своей доли в одном из аграрных предприятий.

Тем временем правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство.