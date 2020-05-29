Перестрелка в Броварах: появилось видео происшествия

В сети появилось видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек. В результате инцидента задержаны 10 человек. Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Около 100 человек участвовали в этой стрельбе. Как сообщил Антон Геращенко, у задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены права на его владение. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hRe7kgQ9HSY" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fbYkI2JnWuQ" frameborder="0" allowfullscreen> Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. Как сообщали Українські Новини, ранее в Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя. 26 мая в Киеве на Печерске во время перестрелки ранили мужчину, его госпитализировали. Также в Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих.