Под Киевом произошла перестрелка: полиция задержала с поличным банду грабителей

В Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Как сообщается, вечером 13 ноября четверо грабителей проникли в дом предпринимателя в одном из сел Киевской области, чтобы завладеть его имуществом. После разоблачения злоумышленники открыли стрельбу по правоохранителям, а также пытались применить светошумовые гранаты.

"Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы", - сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали 4 злоумышленников. В результате перестрелки никто из полицейских и нарушителей не пострадал.

"Все они неработающие ранее судимые ( в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области. Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома и другие свидетельства преступной деятельности", - добавили в ведомстве.

По факту правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса было начато досудебное расследование.

Перестрелка под Киевом.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах Киевской области, в результате провала которой были убиты 5 полицейских.

4 декабря 5 полицейских погибли в результате перестрелки друг с другом в Княжичах. В частности, погибли 2 сотрудника полиции охраны, 2 оперативных работника полиции Киева и 1 боец спецназа КОРД.