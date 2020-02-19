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19 февраля 2020, среда, 13:24 6
Происшествия 2020-02-19T13:25:11+02:00
Українські Новини
В Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих

В Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих

Ольга Фандорина
Стрельба, Стрельба в Киевской области, Полиция, Белая Церковь
Мужчина, стрелявший в прохожих. Фото: Патрульная полиция Белой Церкви
Мужчина, стрелявший в прохожих. Фото: Патрульная полиция Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Об этом во вторник, 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут – и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

На место вызвали следователей для выяснения обстоятельств дела. Также полиция опубликовала фото задержанного с пистолетом за поясом.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его. 


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