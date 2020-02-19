В Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих

В Белой Церкви Киевской области пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. Об этом во вторник, 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут – и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

На место вызвали следователей для выяснения обстоятельств дела. Также полиция опубликовала фото задержанного с пистолетом за поясом.

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