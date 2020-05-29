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29 травня 2020, пʼятниця, 11:06 16
Суспільство 2020-05-29T12:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві на дорогах тягнучки, а деякі вулиці "застрягли" в пробках: карта

Сьогодні в Києві на дорогах тягнучки, а деякі вулиці "застрягли" в пробках: карта

Ирина Николенко
громадський транспорт, пробки в Києві, Послаблення карантину, метро в Києві
Тягнучки в Києві. Карта: Google Maps
Тягнучки в Києві. Карта: Google Maps

Після відкриття громадського транспорту і метро сьогодні в Києві на дорогах зменшилися пробки порівняно з попередніми днями. Тягнучки спостерігаються в центрі міста, а також на проспекті Перемоги, Степана Бандери, а Північний міст застряг у пробках, про це свідчать дані сервісу Google-карти.

У центрі міста спостерігаються тягнучки, а також на проспекті Перемоги.

Тягучки в центрі Києва. Карта: Google MapsТягнучки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух на Набережному шосе у обидві сторони, причиною затору стали ремонтні роботи.

Тягучки на Північному мосту. Карта: Google MapsТягнучки на Набережному шосе. Карта: Google Maps

Тягнучка утворилася і на Північному мосту, а також на проспекті Степана Бандери.

Пробки на Північному мосту. Карта: Google MapsПробки на Північному мосту. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір дозволити відновити роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.

В Києві метро можуть не відкрити з 25 травня в рамках послаблення карантину через погану статистику захворювання на коронавірусну інфекцію.

Після відкриття метро, на центральних станціях порожньо, а на кінцевій станції "Лісова" утворилася юрба людей - вони порушували дистанцію. У вагонах всі місця були зайняті, а на наступних станціях людям довелося стояти.

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