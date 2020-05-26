С запуском общественного транспорта обеденные пробки в Киеве не ослабевают

Сегодня днем, 26 мая, после запуска метро и наземного общественного транспорта, Киев продолжают парализовывать обеденные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Сильнее всего загружен Северный мост, где автомобили двигаются со скоростью 3-5 км/ч. Традиционно "стоит" и Набережное шоссе.

Кроме того, сильные пробки охватили Подол - улицу Набережно-Луговую, Межигорскую, Кирилловскую и около станции метро "Контрактовая площадь".

В Печерском районе затруднено движение в районе станции метро "Дружба народов".

На Левом берегу парализовано движение около станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

Также традиционно "стоят" авто на центральных улицах столицы. По состоянию на 12:20 авто двигаются медленнее всего около станции метро "Университет".

Осенью в Киеве пройдут выборы нового городского головы. При этом, транспортная тема остается одной из самых болезненных для действующего мера Виталия Кличко.

При его каденции ситуация с перемещением киевлян к месту работы значительно ухудшилась, а пробки на дорогах стали обыденной картиной. При этом, за весь срок мерства Кличко не было сдано в эксплуатацию ни одной новой станции метро, а также не построено ни одной новой развязки на базовых направлениях. Кроме того, рекордные пробки возникали вблизи длящихся годами долгостроев при ремонте мостов через Днепр, реконструкции мостовых переходов по проспекту Победы и линии скоростного трамвая, а также на других магистральных направлениях.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. На автобусах висит объявления, что заполняемость может быть не больше, чем мест для сидения.

А с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.



Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.



Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.