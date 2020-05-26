подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • С запуском общественного транспорта обеденные пробки в Киеве не ослабевают
26 мая 2020, вторник, 13:36 71 Карта
Политика 2020-05-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
С запуском общественного транспорта обеденные пробки в Киеве не ослабевают

С запуском общественного транспорта обеденные пробки в Киеве не ослабевают

Анна Рудык
Пробки, Карантин, Google maps, Пробки в Киеве
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня днем, 26 мая, после запуска метро и наземного общественного транспорта, Киев продолжают парализовывать обеденные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Сильнее всего загружен Северный мост, где автомобили двигаются со скоростью 3-5 км/ч. Традиционно "стоит" и Набережное шоссе.

Кроме того, сильные пробки охватили Подол - улицу Набережно-Луговую, Межигорскую, Кирилловскую и около станции метро "Контрактовая площадь".

В Печерском районе затруднено движение в районе станции метро "Дружба народов".

На Левом берегу парализовано движение около станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

Также традиционно "стоят" авто на центральных улицах столицы. По состоянию на 12:20 авто двигаются медленнее всего около станции метро "Университет".

Осенью в Киеве пройдут выборы нового городского головы. При этом, транспортная тема остается одной из самых болезненных для действующего мера Виталия Кличко.

При его каденции ситуация с перемещением киевлян к месту работы значительно ухудшилась, а пробки на дорогах стали обыденной картиной. При этом, за весь срок мерства Кличко не было сдано в эксплуатацию ни одной новой станции метро, а также не построено ни одной новой развязки на базовых направлениях. Кроме того, рекордные пробки возникали вблизи длящихся годами долгостроев при ремонте мостов через Днепр, реконструкции мостовых переходов по проспекту Победы и линии скоростного трамвая, а также на других магистральных направлениях.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. На автобусах висит объявления, что заполняемость может быть не больше, чем мест для сидения.

А с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в КиевеХарькове и Днипре

Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости. 

Кроме того, с открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают.

Больше новостей о: Пробки Карантин Google maps Пробки в Киеве

На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация — движен...
Стало известно, когда "Укрзализныця" начнет продаж...
С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослаб...
Киев "стоит" в традиционных вечерних пробках: где ...
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин
Новости
В первый день запуска метро пассажиры не нарушали санэпиднормы, — "Киевский метрополитен" 14:11
Киев снял карантин с Киево-Печерской лавры и Ионинского и Свято-Покровского монастырей 14:05
Ярославский передал Кучеру и Нацакадемии меднаук аппараты "искусственное легкое" 13:55
Метро в Киеве. Фото:
В киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров 13:49
Россия снова побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса 13:37
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
Неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу 13:35
В ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня, - Минобразования 19:31
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
В Объединенных силах подтвержден первый случай коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok