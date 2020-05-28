"Укрзалізниця" почала продавати квитки на ще три потяги

До поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня, "Укрзалізниця" додала ще три. Це потяги №782\/781 сполученням Київ - Черкаси, №786\/785 Київ - Шостка та №790\/789 Київ – Кропивницький Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". Таким чином, всього відкрито продаж квитків на 29 поїздів. Купити квитки на ці напрямки, як і на інші, можна через офіційний сайт компанії і в залізничних касах. "Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і при посадці у вагон у нічних поїздах. Крім того, буде проводитися санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - нагадали у відомстві. Як повідомляли "Українські Новини", у поїздах "Укрзалізниці" відмовляться від продажу чаю та кави пасажирам з-за карантину. Обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення пасажирського залізничного сполучення в своїх регіонах. "Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда. Крім того, в акціонерному товаристві заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.