"Укрзалізниця" почала продавати квитки на ще три потяги

До поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня, "Укрзалізниця" додала ще три. Це потяги №782/781 сполученням Київ - Черкаси, №786/785 Київ - Шостка та №790/789 Київ – Кропивницький

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Таким чином, всього відкрито продаж квитків на 29 поїздів.

Купити квитки на ці напрямки, як і на інші, можна через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

"Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і при посадці у вагон у нічних поїздах. Крім того, буде проводитися санобробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - нагадали у відомстві.

Як повідомляли "Українські Новини", у поїздах "Укрзалізниці" відмовляться від продажу чаю та кави пасажирам з-за карантину.

Обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення пасажирського залізничного сполучення в своїх регіонах.

"Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.

Крім того, в акціонерному товаристві заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.