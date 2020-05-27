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27 травня 2020, середа, 16:08 17
Судова влада 2020-05-27T17:30:03+03:00
Українські Новини
Після штурму музею Гончара ДБР викликало Порошенка на допит

Після штурму музею Гончара ДБР викликало Порошенка на допит

Ярина Вацяк
виклик на допит, ДБР, Петро Порошенко, справа проти Порошенка
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Державне бюро розслідувань (ДБР) після того, як штурмувало музею імені Івана Гончара у Києві 28 травня, викликало колишнього Президента Петра Порошенка на допит на 29 травня 

Про це Українським Новинам повідомили в бюро.

"Викликають на 29 число", - сказав співрозмовник.

ДБР очікує Порошенка об 11:00.

Повістку про виклик на допит було передано 26 травня.

Порошенка викликають як свідка.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники ДБР провели огляд і фіксацію колекції картин колишнього Президента Петра Порошенка, виставка якої відкрилася 26 травня в музеї імені Гончара у Києві.

Співробітники ДБР прийшли в музей Гончара для того, щоб через Марину Порошенко передати повістку про виклик на допит її чоловіка, оскільки він не з'явився на допит 26 травня.

Раніше Порошенка викликали на допит на 26 травня як свідка у справі, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Порошенка викликали на допит на 26 травня як свідка у справі, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

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