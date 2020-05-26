ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара

Співробітники Держбюро розслідувань провели огляд і фіксацію колекції картин колишнього президента Петра Порошенка, виставка якої відкрилася 26 травня у музеї імені Гончара у Києві, яку штурмували предстваники ДБР.

Про це Українським Новинам повідомили в Держбюро розслідувань.

"Оглянули картини і здійснили їх фіксацію", - сказав представник відомства.

За його словами, жодна картина не вилучалася.

Також він повідомив, що всі слідчі дії в музеї вже завершені.

Як повідомляли Українські Новини, у музеї Гончара у Києві, куди ДБР прийшло вручати повістку на допит Петру Порошенку, співробітники Держбюро намагаються проникнути в кімнату, де зберігаються картини, у зв'язку з якими проводиться розслідування. Але співробітники музею і адвокат експрезидента не дають цього зробити.

На презентації Порошенко представив картини таких художників як Айвазовський, Малевич, Левітан, Коровін. Йдеться про епізод, який раніше був невідомий - вивезення з України картин. Нарарзі у цій справі Порошенко проходить як свідок.

Раніше Петро Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин.