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26 травня 2020, вівторок, 21:36 18
Судова влада 2020-05-26T22:45:02+03:00
Українські Новини
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара

ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара

Ярина Вацяк
Держбюро розслідувань, ДБР, Петро Порошенко, музей Гончара
Держбюро розслідувань. Фото: ДБР
Держбюро розслідувань. Фото: ДБР

Співробітники Держбюро розслідувань провели огляд і фіксацію колекції картин колишнього президента Петра Порошенка, виставка якої відкрилася 26 травня у музеї імені Гончара у Києві, яку штурмували предстваники ДБР.

Про це Українським Новинам повідомили в Держбюро розслідувань.

"Оглянули картини і здійснили їх фіксацію", - сказав представник відомства.

За його словами, жодна картина не вилучалася.

Також він повідомив, що всі слідчі дії в музеї вже завершені.

Як повідомляли Українські Новини, у музеї Гончара у Києві, куди ДБР прийшло вручати повістку на допит Петру Порошенку, співробітники Держбюро намагаються проникнути в кімнату, де зберігаються картини, у зв'язку з якими проводиться розслідування. Але співробітники музею і адвокат експрезидента не дають цього зробити.

На презентації Порошенко представив картини таких художників як Айвазовський, Малевич, Левітан, Коровін. Йдеться про епізод, який раніше був невідомий - вивезення з України картин. Нарарзі у цій справі Порошенко проходить як свідок.

Раніше Петро Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин.

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ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара
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