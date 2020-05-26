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26 травня 2020, вівторок, 15:09 13
Судова влада 2020-05-26T17:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР прийшло до музею вручати повістку на допит Порошенку

ДБР прийшло до музею вручати повістку на допит Порошенку

Елена Новикова
виклик на допит, ДБР, Допит, Петро Порошенко, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Співробітники Держбюро розслідувань прийшли в музей Гончара в Києві, де у вівторок виставку своїх картин відкрив колишній президент Петро Порошенко, для того, але зуміло її передати тільки дружині експрезидента Марині.

Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

"Прийшли вручати повістку", - сказав він.

При цьому, самого Порошенка співробітники ДБР не застали і вручили повістку Марині Порошенко, щоб вона передала своєму чоловікові.

Раніше в ДБР заявили, що відправляли Порошенку повістку на допит за місцем роботи і прописки. Про це "Країні" повідомив заступник керівника управління з досудових розслідувань ДБР Микола Арманов.

На питання, чи буде ДБР подавати клопотання до суду про примусовий привід експрезидента на допит, Арманов заявив, що рішення про подальші дії приймаються виключно слідчим, і від подальших коментарів відмовився.

Допит Петра Порошенко був призначений на 11:00 26 квітня. Але, екс-президент в ГБР на нього не з'явився. Його адвокат заявив, що причиною став спосіб передачі повістки: нібито її не вручили, а замість цього опублікували відео з нею на сайті Бюро.

Пост адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя. Скріншот: Facebook/Igor GolovanПост адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя. Скріншот: Facebook/Igor Golovan

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на допит на 26 травня як свідка по справі, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

Тим часом ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом.

 

 

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