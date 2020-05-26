ДБР прийшло до музею вручати повістку на допит Порошенку

Співробітники Держбюро розслідувань прийшли в музей Гончара в Києві, де у вівторок виставку своїх картин відкрив колишній президент Петро Порошенко, для того, але зуміло її передати тільки дружині експрезидента Марині.

Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

"Прийшли вручати повістку", - сказав він.

При цьому, самого Порошенка співробітники ДБР не застали і вручили повістку Марині Порошенко, щоб вона передала своєму чоловікові.

Раніше в ДБР заявили, що відправляли Порошенку повістку на допит за місцем роботи і прописки. Про це "Країні" повідомив заступник керівника управління з досудових розслідувань ДБР Микола Арманов.

На питання, чи буде ДБР подавати клопотання до суду про примусовий привід експрезидента на допит, Арманов заявив, що рішення про подальші дії приймаються виключно слідчим, і від подальших коментарів відмовився.

Допит Петра Порошенко був призначений на 11:00 26 квітня. Але, екс-президент в ГБР на нього не з'явився. Його адвокат заявив, що причиною став спосіб передачі повістки: нібито її не вручили, а замість цього опублікували відео з нею на сайті Бюро.

Пост адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя. Скріншот: Facebook/Igor Golovan

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на допит на 26 травня як свідка по справі, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

Тим часом ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом.