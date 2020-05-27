підписатися на розсилку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 травня 2020, середа, 12:15 11
Верховна Рада і партії 2020-05-27T13:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень

Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень

Анна Рудык
Карантин, електронні декларації, електронне декларування, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, який замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин, задекларував покупку скульптури за 3,3 млн гривень у травні.

Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни в майновому стані депутата в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Так, 26 травня Порошенко вніс до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Зазначається, що 22 травня депутат придбав скульптуру з бронзи і органічного скла за 3,28 млн гривень виробника Tesconi Foundry (Італія).

Згідно з повідомленням, продавцем є ТОВ "Телерадіокомпанія" Експрес-Інформ".

Також у повідомленні про суттєві зміни значиться виплата безповоротної фінансової допомоги 26 травня в розмірі 110 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара.

А у музеї Гончара у Києві, куди ДБР прийшло вручати повістку на допит Петру Порошенку, співробітники Держбюро намагалися проникнути в кімнату, де зберігаються картини, у зв'язку з якими проводиться розслідування. Але співробітники музею і адвокат екс-президента не давали цього зробити.

Також на презентації Порошенко представив картини таких художників як Айвазовський, Малевич, Левітан, Коровін. Мова йде про епізод, який раніше був невідомий - вивезенні з України картин. В даний момент у цій справі Порошенко проходить як свідок.

Більше новин про: Карантин електронні декларації електронне декларування Петро Порошенко

ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гон...
НАБУ повідомило Корчак про підозру...
Депутат "Юзик" Корявченков задекларував 100 тис. д...
Сім областей не готові до другого етапу пом'якшенн...
ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон
Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати
За добу у світі від Covid-19 вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Дані 27 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok