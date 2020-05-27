Порошенко в карантин купив скульптуру з бронзи і "органічного скла" за 3,3 млн гривень

Колишній Президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко, який замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин, задекларував покупку скульптури за 3,3 млн гривень у травні.

Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни в майновому стані депутата в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Так, 26 травня Порошенко вніс до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Зазначається, що 22 травня депутат придбав скульптуру з бронзи і органічного скла за 3,28 млн гривень виробника Tesconi Foundry (Італія).

Згідно з повідомленням, продавцем є ТОВ "Телерадіокомпанія" Експрес-Інформ".

Також у повідомленні про суттєві зміни значиться виплата безповоротної фінансової допомоги 26 травня в розмірі 110 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара.

А у музеї Гончара у Києві, куди ДБР прийшло вручати повістку на допит Петру Порошенку, співробітники Держбюро намагалися проникнути в кімнату, де зберігаються картини, у зв'язку з якими проводиться розслідування. Але співробітники музею і адвокат екс-президента не давали цього зробити.

Також на презентації Порошенко представив картини таких художників як Айвазовський, Малевич, Левітан, Коровін. Мова йде про епізод, який раніше був невідомий - вивезенні з України картин. В даний момент у цій справі Порошенко проходить як свідок.