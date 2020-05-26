ГБР осмотрело коллекцию картин Порошенко в музее Гончара

Сотрудники Госбюро расследований после штурма музее имени Гончара в Киеве провели осмотр и фиксацию коллекции картин бывшего президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Осмотрели картины и осуществили их фиксацию", - сказал представитель ведомства.

По его словам, ни одна картина не изымалась.

Также он сообщил, что все следственные действия в музее уже завершены.

Как сообщали Українські Новини, в музее Гончара в Киеве, куда ГБР пришло вручать повестку на допрос Петру Порошенко, сотрудники Госбюро пытаются проникнуть в комнату, где хранятся картины, в связи с которыми проводится расследование. Но сотрудники музея и адвокат экс-президента не дают этого сделать.

На презентации Порошенко представил картины таких художников как Айвазовский, Малевич, Левитан, Коровин. Речь идет об эпизоде, который ранее был неизвестен - вывозе из Украины картин. В данный момент по этому делу Порошенко проходит как свидетель.

Ранее Петр Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин.