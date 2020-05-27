підписатися на розсилку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
27 травня 2020, середа, 05:43 36
Фінанси 2020-05-27T08:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня подешевшала. НБУ оприлюднив курс гривні на середу

Гривня подешевшала. НБУ оприлюднив курс гривні на середу

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 травня, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26 травня, на 11,86 коп. до 26,8742 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2036
1 долар США 26,9029
1 швейцарський франк 27,8440
10 єн 2,5036
10 російських рублів 3,8006
1 євро 29,5084

Як повідомляли Українські Новини, в той час, протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD, фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 травня на 1,08% до 27,0188 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тим часом, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Гривня продовжує падати. Курс НБУ на 27 травня...
Гривня ослабла. Курс нацвалюти на міжбанку у вівто...
Долар і євро стрімко дорожчають. Курс валют на 26 ...
НБУ обвалив гривню. Курс гривні на 26 травня...
ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки
Новини
За добу у світі від Covid-19 вилікувалося більше людей, ніж захворіли. Дані 27 травня 08:37
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
Гривня подешевшала. НБУ оприлюднив курс гривні на середу 05:43
На Донбасі загинув воїн ЗСУ 23:19
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки 22:16
більше новин
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 21:39
У Києві повернули гарячу воду в тисячі будинків: де проходять випробування мереж 22:51
У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА 22:05
Блогер розповів, за що Амірханян хотів розправитися з керівником "Укравтодору" Кубраковим 15:46
АМКУ визнав правомірними дії тендерного комітету "Укрзалізниці" при закупівлі мастил 14:39
більше новин
За період карантину 92 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" сплатили за доставку газу онлайн 14:57 Прес-реліз
У Кагарлику затримали двох поліцейських за підозрою в катуваннях і зґвалтуванні 16:06
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
Нардепа В'ятровича викликали в суд через символіку дивізії СС "Галичина" 07:18
більше новин
Суд заарештував поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні і тортурах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok