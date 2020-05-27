Гривня подешевшала. НБУ оприлюднив курс гривні на середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 травня, на 2,87 коп. до 26,9029 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26 травня, на 11,86 коп. до 26,8742 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2036 1 долар США 26,9029 1 швейцарський франк 27,8440 10 єн 2,5036 10 російських рублів 3,8006 1 євро 29,5084

Як повідомляли Українські Новини, в той час, протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD, фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 травня на 1,08% до 27,0188 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тим часом, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку