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26 травня 2020, вівторок, 10:14 15
Економіка 2020-05-26T12:30:04+03:00
Українські Новини
Долар і євро стрімко дорожчають. Курс валют на 26 травня

Долар і євро стрімко дорожчають. Курс валют на 26 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

Поки гривня падає, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 травня на 1,08% до 27,0188 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,05 коп. до 28,9358 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,00 коп. до 29,4676 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,7303 27,0188 28,9358 29,4676 3,21 3,78
Максимальний 26,8500 27,3000 29,1500 29,7500 3,60 4,00
Мінімальний 26,5700 26,8500 28,4000 29,1000 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

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