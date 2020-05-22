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22 травня 2020, пʼятниця, 18:51 9
Економіка 2020-05-22T20:45:02+03:00
Українські Новини
Петрашко розкритикував монетарну політику НБУ

Петрашко розкритикував монетарну політику НБУ

Ярина Вацяк
НБУ, Мінекономрозвитку, Ігор Петрашко, монетарна політика
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикувала валютно-курсову політику правління Нацбанку.

Про це він повідомив журналістам у Києві.

Міністр вважає, що в умовах кризи Україна має проводити менш жорстку монетарну політику, насичуючи економіку грошима і максимально сприяючи кредитуванню підприємців.

"Потрібно почати експансивну монетарну політику і не буде жодної катастрофи. Катастрофа буде при інфляції 2,6-4%, катастрофа для промисловості, для сільського господарства, для бюджету... Я вважаю, що те, що розраховано в бюджеті ефективно і правильно – це 11% інфляційна складова. Ми не виходимо на них. У нас 2,6%. І посилення курсу гривні. Коли всі країни послаблюють – а ми посилюємо. Ми таке ж проходили в минулому році, коли обвалили курс до 23 гривень/долар", - сказав Петрашко.

Міністр вважає, що у банківської системи відсутній стимул кредитувати бізнес, оскільки можна більш вигідно і безрисково вкластися в державні папери або депозитні сертифікати НБУ.

Петрашко додав, що метою монетарної політики є не просто підтримка на певному рівні інфляції, то і дії, що стимулюють створення робочих місць та економічне зростання.

"НБУ чудово справляється з тим, що у них записано зараз – дотиснути економіку, забрати гроші, щоб була низька інфляція зараз. Але хіба це правильно?.. У національного банку інша політика і згідно із законом, він не виконує функції, такі як в інших розвинених країнах", - сказав міністр.

Він додав, що міністерство веде діалог з НБУ.

"Спілкуємося, вмовляємо", - сказав Петрашко у відповідь на питання як проходить його діалог з керівництвом НБУ.

Він додав, що впевнений в тому, що і президент, і парламент, і уряд, і Нацбанк працюють виходячи з інтересів України та її розвитку, але можливі різні погляди на методи досягнення цієї мети.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Тим часом, НБУ знизив облікову банківську ставку з 10% до 8% і прогнозує її подальше зниження.

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