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26 мая 2020, вторник, 05:25 669
Экономика 2020-05-26T06:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна подешевела. Курс валют НБУ на вторник

Гривна подешевела. Курс валют НБУ на вторник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривна. Фото: prozoro.info
Гривна. Фото: prozoro.info

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 мая, на 11,86 коп. до 26,8742 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 мая, на 1,43 коп. до 26,7556 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7570
1 доллар США 26,8742
1 швейцарский франк 27,6783
10 иен 2,4956
10 российских рублей 3,7446
1 евро 29,3157

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

Тем временем, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

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