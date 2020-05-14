В Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета. Посещать уборную можно будет с разрешения бортпроводника

В Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета. Посещать уборную можно будет с разрешения бортпроводник

Ирландский лоукостер Ryanair, который уже с 1 июля возобновит 40% полетов, обнародовал перечень правил, которых необходимо придерживаться каждому пассажиру. Одним из правил является запрет на посещение уборной без разрешения бортпроводника. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Отмечается, что новые правила ввели в рамках противодействия COVID-19.

Скриншот: t.me/ryanairnews

Среди нововведений также проверка температуры в аэропортах перед вылетом и обязательное ношение маски в терминалах и в самолетах.

Из-за новых мер безопасности Ryanair также сократит перечень товаров на борту до упакованных снеков и напитков. Оплату за них можно будет провести только банковскими картами, поскольку авиакомпания решила отказаться от приема налички, через которую может распространяться инфекция.

Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов.

Ранее прогнозировали, что стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений по передвижению туристов между странами.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.