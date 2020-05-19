В той час, як МАУ закрила продажу квитків до липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні, міжміського сполучення - з 3-го етапу ослаблення карантинних заходів.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

"Міжміське сполучення можна буде відновити з 3 етапи... авіасполучення, у тому числі міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні. Але необхідно, щоб відновилося авіасполучення з тими країнами, куди летіти, відкрити аеропорти і не мати куди вилетіти - це не відновлення авіасполучення, необхідно розуміти, які країни також відновлять авіасполучення", - сказав він.

За словами Шмигаля, європейські країни заявили про можливість відкриття авіасполучення не раніше 15 червня.

"До цього, навіть якщо будемо вирішувати, невідомо куди летіти", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, планується, що другий етап пом'якшення карантину, який мають намір запровадити з 22 травня, торкнеться спортивних змагань, готелів та проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО).

Також МОЗ оприлюднив проект рекомендацій щодо роботи дитячих садків у період карантину.