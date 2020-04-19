Після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів

Ірландський лоукостер Ryanair після зняття карантину готується до цінової війни на авіаперельоти і готовий продавати квитки від 0,99 євро в той час, як через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці.

Про це заявив генеральний директор компанії Майкл Л'ірі в інтерв'ю Reuters, пише LowcostAvia.

О’Лірі припускає, що у червні можуть частково відновитись пасажирські авіарейси у Європі і можна очікувати значних знижок на перельоти у липні та серпні, адже це популярний сезон відпусток.

Як тільки ми почнемо літати, у нас звісно будуть нові розпродажі. Квитки за €9,99, €4,99, €1,99 або навіть €0,99 центів – нам фактично байдуже – наша мета в короткостроковій перспективі не заробити гроші, а повернути своїх пілотів та бортпровідників до роботи, а літаки в повітря.

Багато людей в північній Європі були зачинені у квартирах, усі вони захочуть піти у відпустку до початку навчального року в дітей, – додав О’Лірі.

Безпека польотів

Авіакомпанія Ryanair погоджується з необхідністю дотримання заходів з безпеки включно з носінням масок та перевіркою температури у пасажирів та екіпажу.

Водночас Ryanair не бажає залишати третину сидінь літака пустими для збільшення соціальної відстані між пасажирам. За словами Майкла О’Лірі такі заходи не є ефективними, оскільки не забезпечують рекомендованої відстані у два метри.

Плани на 2021 рік

Незважаючи на зниження попиту на квитки керівництво Ryanair розраховує на прибутки у наступному році. Майкл О’Лірі вважає, що літо 2021 року має величезний потенціал для компанії, а також фінансова ситуація покращиться завдяки зниженню цін на нафту і зменшенню аеропортових зборів.

О’Лірі також висловив обурення з приводу допомоги, яку надають уряди країн авіакомпаніям, наприклад – Lufthansa та Air France-KLM.

Ryanair не планує відмовлятися від чинних замовлень нових літаків та планує збільшити флот за рахунок замовлень Boeing 737 MAX.

“Я не думаю, що зараз є багато авіакомпаній, які зараз бажають замовляти літаки. Гадаю, що у найближчі 12 місяці ціни будуть дуже привабливі”, – сказав Майкл О’Лірі.

Ryanair очікує що Boeing відновить виробництво Boeing 737 MAX у другій половині 2020 року, а перший зі 135 замовлених літаків 737 MAX надійде до Ryanair наприкінці 2020 року або на початку 2021 року. Угорський лоукост Wizz Air також не відмовляється від нових замовлень і очікує отримати нові літаки Airbus ще цього року.

Нагадаємо, раніше прогнозували, що вартість авіаквитків може збільшитися вдвічі після зняття карантину і строгих обмежень на пересування туристів між країнами.

Раніше ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.