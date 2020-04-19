После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов

Ирландский лоукостер Ryanair после снятия карантина готовится к ценовой войне на авиаперелеты и готов продавать авиабилеты от 0,99 евро в то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца.

Об этом заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири в интервью Reuters, пишет LowcostAvia.

О'Лири предполагает, что в июне могут частично восстановиться пассажирские авиарейсы в Европе и можно ожидать значительных скидок на перелеты в июле и августе, ведь это популярный сезон отпусков.

Как только мы начнем летать, у нас конечно будут новые распродажи. Билеты по €9,99, €4,99, €1,99 или даже €0,99 центов - нам фактически безразлично - наша цель в краткосрочной перспективе не заработать деньги, а вернуть своих пилотов и бортпроводников к работе, а самолеты в воздух.

Многие люди в северной Европе были закрыты в квартирах, все они захотят уйти в отпуск до начала учебного года у детей, - добавил О'Лири.

Авиакомпания Ryanair соглашается с необходимостью соблюдения мер безопасности включая ношением масок и проверкой температуры у пассажиров и экипажа.

В то же время Ryanair не желает оставлять треть сидений самолета пустыми для увеличения социального расстояния между пассажирами. По словам Майкла О'Лири такие меры не являются эффективными, поскольку не обеспечивают рекомендуемой расстоянии в два метра.

Несмотря на снижение спроса на билеты руководство Ryanair рассчитывает на доходы в следующем году. Майкл О'Лири считает, что лето 2021 имеет огромный потенциал для компании, а также финансовая ситуация улучшится благодаря снижению цен на нефть и уменьшению аэропортовых сборов.

О'Лири также выразил возмущение по поводу помощи, которую оказывают правительства стран авиакомпаниям, например - Lufthansa и Air France-KLM.

Ryanair не планирует отказываться от действующих заказов новых самолетов и планирует увеличить флот за счет заказов Boeing 737 MAX.

"Я не думаю, что сейчас есть много авиакомпаний, которые сейчас хотят заказывать самолеты. Думаю, что в ближайшие 12 месяца цены будут очень привлекательны ", - сказал Майкл О'Лири.

Ryanair ожидает что Boeing возобновит производство Boeing 737 MAX во второй половине 2020 года, а первый из 135 заказанных самолетов 737 MAX поступит в Ryanair в конце 2020 или в начале 2021 года. Венгерский лоукост Wizz Air также не отказывается от новых заказов и ожидает получить новые самолеты Airbus в этом году.

Напомним, ранее прогнозировали, что стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений по передвижению туристов между странами.

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.