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19 апреля 2020, воскресенье, 20:04 1256
Транспорт 2020-04-19T20:08:13+03:00
Українські Новини
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов

После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов

Ярина Вацяк
Авиакомпании, Карантин, Ryanair, Акции, Лоукост, авиарейсы, Цены на авиабилеты
Ryanair Фото: faceboоk.com/airportboryspil
Ryanair Фото: faceboоk.com/airportboryspil

Ирландский лоукостер Ryanair после снятия карантина готовится к ценовой войне на авиаперелеты и готов продавать авиабилеты от 0,99 евро в то время, как  из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца.

Об этом заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири в интервью Reuters, пишет LowcostAvia.

О'Лири предполагает, что в июне могут частично восстановиться пассажирские авиарейсы в Европе и можно ожидать значительных скидок на перелеты в июле и августе, ведь это популярный сезон отпусков.

Как только мы начнем летать, у нас конечно будут новые распродажи. Билеты по €9,99, €4,99, €1,99 или даже €0,99 центов - нам фактически безразлично - наша цель в краткосрочной перспективе не заработать деньги, а вернуть своих пилотов и бортпроводников к работе, а самолеты в воздух.

Многие люди в северной Европе были закрыты в квартирах, все они захотят уйти в отпуск до начала учебного года у детей, - добавил О'Лири.

Авиакомпания Ryanair соглашается с необходимостью соблюдения мер безопасности включая ношением масок и проверкой температуры у пассажиров и экипажа.

В то же время Ryanair не желает оставлять треть сидений самолета пустыми для увеличения социального расстояния между пассажирами. По словам Майкла О'Лири такие меры не являются эффективными, поскольку не обеспечивают рекомендуемой расстоянии в два метра.

Несмотря на снижение спроса на билеты руководство Ryanair рассчитывает на доходы в следующем году. Майкл О'Лири считает, что лето 2021 имеет огромный потенциал для компании, а также финансовая ситуация улучшится благодаря снижению цен на нефть и уменьшению аэропортовых сборов.

О'Лири также выразил возмущение по поводу помощи, которую оказывают правительства стран авиакомпаниям, например - Lufthansa и Air France-KLM.

Ryanair не планирует отказываться от действующих заказов новых самолетов и планирует увеличить флот за счет заказов Boeing 737 MAX.

"Я не думаю, что сейчас есть много авиакомпаний, которые сейчас хотят заказывать самолеты. Думаю, что в ближайшие 12 месяца цены будут очень привлекательны ", - сказал Майкл О'Лири.

Ryanair ожидает что Boeing возобновит производство Boeing 737 MAX во второй половине 2020 года, а первый из 135 заказанных самолетов 737 MAX поступит в Ryanair в конце 2020 или в начале 2021 года. Венгерский лоукост Wizz Air также не отказывается от новых заказов и ожидает получить новые самолеты Airbus в этом году.

Напомним, ранее прогнозировали, что стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений по передвижению туристов между странами.

Ранее цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

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