Портнов пропонує запросити допомогу США для розслідування запису розмови Порошенка і Байдена

Юрист Андрій Портнов запропонував запросити допомогу уряду Сполучених Штатів Америки для розслідування телефонної розмови колишнього Президента України Петра Порошенка і колишнього віце-президента США Джозефа Байдена, в ході якого обговорювалася відставка екс-генерального прокурора Віктора Шокіна в обмін на 1 млрд доларів гарантій США, зовнішнє управління українською владою та підвищення тарифів на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ) замість 75% на 100% .

Про це юрист заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"План розслідування аудіозаписів Порошенко-Байдена. Колишній Президент звітує перед іноземною державою про тарифи, підриває суверенітет та державну незалежність і продає за мільярд доларів посаду генерального прокурора України. На цей виклик влада досі не сформувала відповідь. Формально зареєстровано кримінальне провадження, але слідчі дії не здійснюються. Публікую план з 25 слідчих дій, які негайно зобов'язана зробити Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.

Мова йде про зовнішнє управління, державну зраду, протидію господарській діяльності, незаконне збирання та використання інформації, зловживанні службовим становищем і можливе одержання неправомірної вигоди та легалізації злочинних доходів. Раз Генеральна прокуратура сама не в змозі сформулювати план слідчих дій та не діє в ключовому, надзвичайно важливому для держави питанні, значить будемо штовхати її через громадську думку", - написав Портнов.

Нагадаємо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмов з "голосами, що схожі на Порошенка і Байдена".

Порошенко в телефонній розмові з Байденом просив вплинути на партію "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016 році, а також пропонував кандидатуру Юрія Луценка на посаду генпрокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу МВФ у розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу через прослуховування розмови Порошенка з Байденом.

20 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Офіс генпрокурора відкрив справу за "записами Деркача" про розмови Байдена і Порошенка.