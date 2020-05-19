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  • Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Луценко на пост генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача
19 мая 2020, вторник, 18:21 279
Политика 2020-05-19T18:28:05+03:00
Українські Новини
Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Луценко на пост генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркач

Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Луценко на пост генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача

Надежда Комендантова
Генпрокурор, Джозеф Байден, Транш МВФ, Андрей Деркач, Петр Порошенко, Юрий Луценко, Записи Деркача

Бывший Президент Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом просил повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, а также предлагал кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов. 

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини. 

Записи разговора Байдена и Порошенко Деркач обнародовал на пресс-конференции. 

В частности, Байден заявлял, что для получения транша в размере 1 млрд долларов власть Украины должна назначить новое правительство и нового генерального прокурора вместо Виктора Шокина. 

В свою очередь Порошенко предложил на должность нового генпрокурора Юрия Луценко, но отметил, что если США будут против этого назначения, то он не будет предлагать парламенту эту кандидатуру. 

"Если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит на эту должность, то я отзываю свое предложение", - заявил он в разговоре с Байденом. 

При этом Порошенко отметил, что никто не знал на тот момент, что он собирается предложить кандидатуру Луценко. 

Деркач обнародовал записи разговоров во вторник и сообщил, что их ему передали некие журналисты-расследователи.

Имена этих журналистов Деркач не назвал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту вмешательства Байдена в деятельность Шокина.

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. Записи телефонных разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года между бывшим Президентом Украины Порошенко и государственным секретарем США Джозефом Байденом были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина".


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