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19 мая 2020, вторник, 14:49 728
Верховная Рада и партии 2020-05-19T15:31:18+03:00
Українські Новини
"Международная коррупция и госизмена", – Деркач обнародовал разговоры голосов, похожих на Порошенко и Байдена

"Международная коррупция и госизмена", – Деркач обнародовал разговоры голосов, похожих на Порошенко и Байдена

Алексей Бойко
Андрей Деркач. фото АД
Андрей Деркач. фото АД

Народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых обсуждается отставка Шокина в обмен на 1 млрд долл. гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов вместо 75 на 100%.

Записи разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года экс-президента Украины Порошенко с экс-вице-президентом США Байденом и экс-госсекретарем Керри, были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина". Также в ней принял участие экс-прокурор Константин Кулик, расследовавший преступления режима Януковича в 2016–2019 гг.

Нардеп подчеркнул, что Байден требовал от Порошенко отставки Шокина, шантажируя 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине.

"1 миллиард денег американских налогоплательщиков. Такая цена спасения Байдена от тюрьмы. Именно ради 1 миллиарда Петр Алексеевич слил генпрокурора Шокина, который расследовал дело "Бурисмы" и в итоге вышел на Байденов", – сообщил Деркач.

Деркач напомнил, что в конце 2019 года в США разгорелся крупный международный коррупционный скандал. Во главе большой коррупционной схемы стоит экс-вице-президент США Джо Байден.

Слова нардепа подтвердил экс-прокурор Константин Кулик.

"Следствием были получены доказательства перечисления в период с ноября 2014 по октябрь 2015 года отмытых через счета холдинга "Burisma Holding Limited" средств преступной группировке в сумме 3 млн. 400 тыс. долларов США на счет компании "Rosemont Seneca Bohai LLC" в "Morgan Stanley Smith Barney LLC United States"/"Citibank, NY". У указанных средств назначение платежа: "за консультативные услуги", но по показаниям свидетелей они были оплатой семье экс-вице-президента США Джо Байдена за лоббирование интересов холдинга "Burisma Holding Limited" и Николая Злочевского", – сказал Кулик.

По словам Деркача, вторая тема этих разговоров четко доказывает ручное управление Украиной в личных интересах Байдена руками Порошенко и членов набсоветов госпредприятий.

"Генпрокуратура управляется через приставленного к генпрокурору Сакварелидзе и "смотрящим" от Байдена. Три фракции из пяти в парламенте управляются Байденом. Кабмин полностью подконтролен Байдену. Крупнейшие госпредприятия – Нефтегаз, Укрзализныця, Укрпочта, ОщадБанк, Укроборонпром облепили Набсоветы, состоящие из "соросят", интуристов-заробитчан. Им платят миллионные зарплаты и премии из денег украинцев. Парламент, Кабмин, Генпрокуратура, НАБУ, госпредприятия – все это Порошенко променял за право освоить на своих предприятиях 1 миллиард долларов. Вот почему мы называем это признаками державной зрады. Вот почему мы называем это внешним управлением", – акцентировал Деркач.

Также нардеп обратил внимание, что на записях есть признание Порошенко о повышении тарифов для населения на 100% вместо 75%.

"Петр Алексеевич признается Байдену, что поднял тарифы для украинцев, внимание, не на 75%, как просил МВФ, а на целых 100%. Ради миллиарда себе, Порошенко готов раздеть украинцев догола, и еще и заработать на тарифах. Кстати, тарифы действительно повысились в два раза", – сообщил Деркач.

Деркач подчеркнул, что все имеющиеся на сегодня многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене и фактах международной коррупции переданы в Офис Генпрокурора. Также все материалы отправлены в государственные органы США для использования и принятия решения в рамках их компетенции.

Отдельно нардеп отметил, что лично спикер Разумков блокирует создание временной следственной комиссии ВР, которую он зарегистрировал с Дубинским, что является нарушением прямой нормы Закона о регламенте.

"Если бы комиссия была создана, нам было бы легче расследовать факты международной коррупции. Если, после этой пресс-конференции Разумков не внесет в зал голосование за комиссию, мы подадим на него в суд. Коррупционный рояль в кустах не спрячешь, особенно если это целый коррупционный оркестр имени Порошенко-Байдена. Внешнее управление государством необходимо остановить", – резюмировал Деркач.

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