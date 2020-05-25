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25 мая 2020, понедельник, 12:43 1357
Общество 2020-05-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
Киево-Печерская Лавра открылась после карантина

Киево-Печерская Лавра открылась после карантина

Анна Рудык
Киево-Печерская Лавра, Карантин, коронавирус в Киево-Печерской Лавре, Смягчение карантина
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

В то время, как в Киеве открыли метро, Киево-Печерская лавра возобновила богослужения в открытом режиме после сильной вспышки коронавируса и карантина. Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом), передают Українськi Новини.

"С 25 мая 2020 сняты ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими", - сказано в нем.

С начала апреля богослужения в Лавре проводились в закрытом режиме.

В лавре было зафиксировано более 100 случаев коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Климент заявил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. Однако затем опроверг свои слова.

Также в Киево-Печерской Лавре умерли три человека от коронавируса.

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