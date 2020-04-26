Коронавирусом заболели не все: Климент рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Об этом сообщило российское издание "РБК" со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ митрополита Климента.

В тоже время, в комментарии "Стране" митрополит Климент уточнил данную информацию. Он говорит, что не заявлял, что заболели все священники.

"Большинство заболевших идут на поправку. Всего в Лавре более сотни священнослужителей. В острой форме заболевание перенесли человек 15-20. Остальные не имели значительных осложнений и дополнительная медицинская помощь им не требовалась", - заявил изданию Климент.

Ранее мэр Кличко сообщал, что в Лавре уже более 100 случаев заболевания коронавирусом. Из них, по данным СМИ, 3 - летальные.

Как сообщали Українськi Новини, ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.