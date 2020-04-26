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26 апреля 2020, воскресенье, 19:18 3124
Медицина 2020-04-26T19:37:04+03:00
Українські Новини
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент

Ярина Вацяк
Религия, Киево-Печерская Лавра, Монахи, Священники, Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Киево-Печерской Лавре
Киево-Печерская Лавра Фото: УПЦ
Киево-Печерская Лавра Фото: УПЦ

Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) Украинской православной церкви в каноническом единстве с Московским патриархатом заявил, что в Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, заразились коронавирусом все священники.

Об этом он сообщил изданию "РБК".

По его словам, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

В Киево-Печерской лавре уже три недели действует карантин — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусом, — был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров, сказал митрополит Климент.

Как сообщали Українськi Новини, ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

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В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент
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