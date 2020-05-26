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26 травня 2020, вівторок, 12:42 12
Суспільство 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, — Кличко

Міська електричка відновить роботу разом із залізничним транспортом України, — Кличко

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко, Київ, Міська електричка
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

Міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом в країні. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн прес-конференції.

"Міська електричка відновить свою роботу разом з усім залізничним транспортом України. Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно з цим планом, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному та міжобласному сполученні. В тому числі, і у міській електричці", - сказав Кличко.

Він також повідомив, що КП "Київпастранс" замовило у філії "Укрзалізниці" ремонт столичної міської електрички.

"Зокрема, планується виконати 48 поточних ремонтів електропоїздів. А також - їх технічне обслуговування. Тому що багато років ніхто не займався відновленням цих електричок", - наголосив Віталій Кличко.


Як повідомляли Українські Новини, Київська область запустила приміський і внутрішньообласний транспорт.

Також з 25 травня в Україні відновив роботу метрополітен у Києві, Харкові і Дніпрі.

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