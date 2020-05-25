підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • НКРЕКП планує розділити тарифи на транспортування та постачання електроенергії
25 травня 2020, понеділок, 17:57 9
Економіка 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
НКРЕКП планує розділити тарифи на транспортування та постачання електроенергії

НКРЕКП планує розділити тарифи на транспортування та постачання електроенергії

Надежда Комендантова
НКРЕКП, Електроенергія, Тарифи на електроенергію, ціни на електроенергію
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго

В той час, як Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища планує збільшити ціну за перші 100 кВт-година з 0,9 грн до 1,68 грн з 1 жовтня 2020 року, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг планує поділ тарифів на транспортування і постачання електроенергії.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор", передають Українські Новини.

"Для промислових споживачів такий поділ вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усіх країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок і ці послуги повинні надавати різні компанії", - сказав він.

За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Раніше українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії.

На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

Тим часом, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп/кВт-год до 15,54 коп/кВт-год на 2020 рік.

Більше новин про: НКРЕКП Електроенергія Тарифи на електроенергію ціни на електроенергію

Імпорт електроенергії з Росії необхідно відновити ...
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але во...
В Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рі...
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на еле...
З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу
Новини
На Донбасі бойовики вісім разів обстріляли позиції сил ООС в понеділок 19:00
Поліція Києва склала 13 протоколів щодо роботи закладів під час першого етапу пом'якшення карантину 11-22 травня 18:50 Документ
Посилення контролю за сплатою податків може привести до податкової еміграції, — асоціація IT Ukraine 18:39
На 8 млрд менше, ніж у квітні: ПФУ завершив фінансування пенсій за травень 18:35
20 вибачень від Цукерберга. Українські модератори в Facebook не побачили порушення в слові "к@цап" 18:09
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
В Україну ввозилося незвичайне
Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування 17:52
більше новин
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
більше новин
Вісім областей не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok