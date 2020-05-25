НКРЕКП планує розділити тарифи на транспортування та постачання електроенергії

В той час, як Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища планує збільшити ціну за перші 100 кВт-година з 0,9 грн до 1,68 грн з 1 жовтня 2020 року, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг планує поділ тарифів на транспортування і постачання електроенергії.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор", передають Українські Новини.

"Для промислових споживачів такий поділ вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усіх країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок і ці послуги повинні надавати різні компанії", - сказав він.

За заявою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Раніше українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії.

На початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

Тим часом, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 33,39%, або на 3,89 коп/кВт-год до 15,54 коп/кВт-год на 2020 рік.