Шмыгаль пообещал не поднимать тарифы на электроэнергию в 2020

Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения, которая снизилась, но она все еще выше, чем в Европе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает "РБК-Украина". Он также добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом Владимиром Зеленским. "Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - заявил Шмыгаль. Как сообщали Українські Новини, украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории. В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%. Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33,39%, или на 3,89 коп.\/кВт-ч до 15,54 коп.\/кВт-ч на 2020 год.