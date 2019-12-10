Тарифы "Укрэнерго" вырастут в 2020 году

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33,39%, или на 3,89 коп./кВт-ч до 15,54 коп./кВт-ч на 2020 год.

Данное решение было принято на заседании комиссии 10 декабря, передают Українські Новини.

Также комиссия установила тариф на диспетчеризацию электроэнергии на уровне 1,023 коп/кВт-ч, что на 27,2%, или на 0,219 коп./кВт-ч выше по сравнению с предыдущим тарифом.

В сообщении "Укрэнерго" указывается, что причиной повышения тарифа стало увеличение почти в 2 раза (до 5,8 млрд гривен) расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

"Сегодня "Укрэнерго" покупает 80% электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях у "Гарантированного покупателя" по предельной цене "Энергоатома" (самой низкой на рынке). В то же время после изменений механизма ПСО весь объем этой электроэнергии "Укрэнерго" придется покупать на свободных сегментах рынка по рыночной цене, которая значительно выше цены электроэнергии атомной генерации", - отмечает компания.

Также сообщается, что в тарифе на диспетчеризацию учтены расходы на приобретение вспомогательных услуг в сумме 1,3 млрд гривен.

При этом, по подсчетам компании, данный объем расходов может составить 2,04 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада разрешила (НКРЭКУ) устанавливать ценовые ограничения во всех сегментах рынка электрической энергии.

Напомним, средняя цена электрической энергии на рынке снизилась на 8,62% или на 72,9 гривен/МВт-ч до 772,79 гривен/МВт-ч в сравнении с предыдущим минимумом 4 декабря.