В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%

В январе-феврале 2020 года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%, или на 7,59 млн долларов до 57,251 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (64,847 млн долларов).

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-феврале 45% (25,81 млн долларов) дохода от экспорта пришлось на поставку электроэнергии в Словакию, 33,58% (19,229 млн долларов) - в Венгрию, 13,1% (7,506 млн долларов) - в Беларусь, 4,56% (2,611 млн долларов) - в Россию.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 4,9%, или на 303,6 млн кВт-ч, до 6 469,3 млн кВт-ч по сравнению с 2018 годом.

В ноябре по сравнению с октябрем импорт электроэнергии увеличился на 10%, или на 60 тыс. мВт-ч до 661 тыс. мВт-ч и и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта, который составил 629 тыс. мВт-ч.

Так, НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям.