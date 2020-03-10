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  • В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%
10 марта 2020, вторник, 18:52 35
Экономика 2020-03-10T18:52:44+02:00
Українські Новини
В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%

В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%

Ольга Фандорина
Экспорт, Электроэнергия, Снижение, Экспорт электроэнергии
Электричество. ФОто: visti.ks.ua
Электричество. ФОто: visti.ks.ua

В январе-феврале 2020 года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%, или на 7,59 млн долларов до 57,251 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (64,847 млн долларов).

Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-феврале 45% (25,81 млн долларов) дохода от экспорта пришлось на поставку электроэнергии в Словакию, 33,58% (19,229 млн долларов) - в Венгрию, 13,1% (7,506 млн долларов) - в Беларусь, 4,56% (2,611 млн долларов) - в Россию.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 4,9%, или на 303,6 млн кВт-ч, до 6 469,3 млн кВт-ч по сравнению с 2018 годом.

В ноябре по сравнению с октябрем импорт электроэнергии увеличился на 10%, или на 60 тыс. мВт-ч до 661 тыс. мВт-ч и и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта, который составил 629 тыс. мВт-ч.

Так, НКРЭКУ обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям.

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