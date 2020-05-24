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24 мая 2020, воскресенье, 13:28 76
Финансы 2020-05-24T13:30:26+03:00
Українські Новини
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество

С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество

Кира Молчанова
Укрэнерго, зеленый тариф, Тарифы на электроэнергию, Минэкоэнерго
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа.

Презентацию опубликовало издание БизнесЦензор.

На слайде 12 "Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя" говорится об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года. По задумке это должно сэкономить 3,1 млрл. грн. Суммарный эффект от такой отмены за календарный год должен составить 11,6 млрд. грн.

Кроме того, от реструктуризации "зеленых" тарифов: СЕС – 15%, ВЕС – 7,5% (за календарный год) государство должно получить 6,6 млрд. грн.

От ограничения введения СЕС в эксплуатацию по "зеленым" тарифам с 1 июля 2020 года государство должно получить 0,1 млрд. грн. А от увеличения тарифа оператора системы передачи — 1,3 млрд. грн за каждые 10 грн/МВтчас тарифа ОСП.

Согласно прописанным условиям меморандума, предлагается Общий эффект снижения по сравнению с 209 годом – 27,5%.

В сообщении говорится, что презентацию посмотрел Владимир Зеленский, но утвердить ее отказался.

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

У краинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории.

В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33,39%, или на 3,89 коп./кВт-ч до 15,54 коп./кВт-ч на 2020 год.

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