Украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории, — СМИ

В воскресенье, 10 мая, мощность генерации атомных электростанций упала до исторического минимума 7,41 тысяч МВт. Это составляет всего 53% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тысяч МВт. в то время, как и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг. Об этом свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго", сообщают "Наші гроші".

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

Второе воскресенье мая Мощность АЭС, тисячи МВт % атомки в генерации 10.05.2015 8,77 49,7 08.05.2016 7,77* 48,6 14.05.2017 10,13 59,4 13.05.2018 8,12 49,7 12.05.2019 9,71 57,4 10.05.2020 7,41 49,6

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботы мая в последние годы.

Вторая суббота мая Мощность АЭС, тисячи МВт % атомки в генерации 09.05.2015 9,47 53,9 07.05.2016 7,78* 45,2 13.05.2017 10,17 58,5 12.05.2018 8,55 51,8 11.05.2019 9,74 56,5 09.05.2020 7,68 50,7

*В 2016 году сопоставимы показатели были зафиксированы в период внедрения формулы "Роттердам +", которая увеличила доходы тепловой генерации Ахметова.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мирового эпидемии коронавируса.

Распределение среднесуточного производства э/э за прошлые периоды. График: nashigroshi.org

Как сообщали Українські Новини, в начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

Ранее Ольга Буславець лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова.