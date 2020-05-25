Колишньому заступнику Кличка Слончаку відмінили нічний домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив для колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, підозрюваного в нападі на патрульного поліцейського, запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Про це Українським Новинам повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"Прокуратура просила посилити (запобіжний захід) до цілодобового домашнього арешту, а захист просила скасувати. Зрештою Апеляційний суд встановив йому особисте зобов'язання", - повідомила спікер.

За її словами, на даний момент всі необхідні слідчі дії по справі проведені, слідство на завершальній стадії.

Очікуються висновку експертизи.

Як повідомляли Українські Новини, Володимира Слончака підозрюють в нападі на патрульного поліцейського.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії з Слончаком, про підозру йому не повідомлялося. Раніше мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві. А Слончак заявив, що це поліцейські вели себе зухвало.

Прокуратура мала намір просити суд обрати цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід для колишнього заступника голови КМДА Володимира Слончака.