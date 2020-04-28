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28 апреля 2020, вторник, 17:22 437
Судебная власть 2020-04-28T17:23:22+03:00
Українські Новини
Суд отправил под ночной домашний арест бывшего зама Кличко Слончака

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего зама Кличко Слончака

Надежда Комендантова
КГГА, Домашний арест, Замглавы, Владимир Слончак, Нападение на полицейского, Избиение полицейских, Ночной домашний арест
Владимир Слончак. Фото: facebook.com/pg/vslonchak
Владимир Слончак. Фото: facebook.com/pg/vslonchak

Соломенский районный суд Киева избрал для бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который подозревается в нападении на патрульного полицейского, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Такое решение суд принял во вторник, передают Українськi Новини.

Слончак обязан находиться дома с 23:00 до 06:00.

Также на него возложен ряд обязательств.

При этом электронный браслет суд не упоминал в своем решении.

Также Слончака не обязывали сдать паспорт для выезда за границу.

Прокуратура настаивала на круглосуточном аресте Слончака, но суд удовлетворил ходатайство частично.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проводят следственные действия со Слончаком, о подозрении ему не сообщалось. Ранее Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве. А Слончак заявил, что это полицейские вели себя вызывающе.

Прокуратура была намерена просить суд избрать круглосуточный домашний арест как меру пресечения для бывшего замглавы КГГА Владимира Слончака.

 

 

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