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27 апреля 2020, понедельник, 12:19 1048
Политика 2020-04-27T12:26:43+03:00
Українські Новини
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских

Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Владимир Слончак, брифинг Кличко, Заместитель Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителем председателя Киевской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве.

Об этом Кличко сказал в ходе брифинга.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - сказал он.

Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА.

"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по факту избиения заместителем председателя Киевской государственной администрации Владимиром Слончаком патрульного полицейского в Киеве.

Ранее Кличко отстранил первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от исполнения должностных обязанностей на время следствия о возможном получении взятки.

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Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
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