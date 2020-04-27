Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителем председателя Киевской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве.

Об этом Кличко сказал в ходе брифинга.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - сказал он.

Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА.

"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду! И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - отметил Кличко.

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Как сообщали Українські Новини, главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по факту избиения заместителем председателя Киевской государственной администрации Владимиром Слончаком патрульного полицейского в Киеве.

Ранее Кличко отстранил первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от исполнения должностных обязанностей на время следствия о возможном получении взятки.