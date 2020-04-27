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27 апреля 2020, понедельник, 08:17 769
Политика 2020-04-27T08:29:52+03:00
Українські Новини
Зам Кличко напал на полицейских. Мэр отреагировал

Зам Кличко напал на полицейских. Мэр отреагировал

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, КГГА, Киевсовет, Владимир Слончак, Заместитель Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака после инцидента, который произошел вечером 26 апреля после скандала с другим заместителем Николаем Поворозником, которого подозревают в вымогательстве взятки.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально.  Смотрите брифинг в 12:00", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Киев Оперативный", в Киеве на улице Льва Толстого вечером 26 апреля задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который напал на патрульного после того, как их остановили. Причиной остановки стало то, что водитель "Мерседес", которым оказалась депутат Киевсовета Костенко Людмила, ехал без включенных фар.  

Костенко отказалась проходить тесты на алкоголь, а Слончак набросился с кулаками на полицейского, которого после инцидента госпитализировали. Автомобиль забрали на штрафплощадку.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кличко просил НАБУ расследовать возможную причастность своего зама Поворозника к вымогательству взятки.

Также Кличко отстранил подозреваемого в коррупции Поворозника, а его обязанности возложил на Мондриевского

 

 

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