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27 апреля 2020, понедельник, 11:29 1129
Силовые структуры 2020-04-27T11:30:03+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследование по факту избиения замом Кличка патрульного

Полиция начала расследование по факту избиения замом Кличка патрульного

Елена Новикова
Виталий Кличко, КГГА, Заместитель главы КГГА, Владимир Солончак
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по факту избиения заместителем председателя Киевской государственной администрации Владимиром Слончаком патрульного полицейского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

26 апреля в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель-женщина не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на "драгере" она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных правонарушениях.

При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его.

Как выяснилось, это был заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Фигуранта задержали.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отстранил первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от исполнения должностных обязанностей на время следствия о возможном получении взятки.

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