Уволенного Слончака собираются посадить под круглосуточный домашний арест

Прокуратура намерена просить суд избрать круглосуточный домашний арест как меру пресечения для бывшего замглавы КГГА Владимира Слончака, который подозревается в нападении на патрульного полицейского.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Будем просить круглосуточный домашний арест", - сказала она.

Ходатайство подозреваемому уже вручено, также как и сообщение о подозрении.

На данный момент он находится в больнице.

Владимиру Слончаку 35 лет. Он занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в течение последних полутора лет.

По образованию юрист. Начал работать в киевской мэрии сразу после вуза. Сначала как главный специалист отдела правовой экспертизы решений киевского головы. Позднее стал начальником управления правового обеспечения деятельности КГГА.

Занимал должность главы наблюдательного совета ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".

В 2015 году Владимир Слончак баллотировался на выборах в Киевсовет по 19-му округу Дарницкого района столицы от партии “Блок Петра Порошенка “Солидарность”, как член этой партии (согласно данным ЦВК). Однако избран не был.

В 2016 году Владимир Слончак получил звание "Заслуженный юрист Украины". Женат, воспитывает дочь и сына.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проводят следственные действия со Слончаком, о подозрении ему не сообщалось.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве.

Позднее Слончак заявил, что это полицейские вели себя вызывающе.