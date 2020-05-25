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25 травня 2020, понеділок, 12:43 11
Суспільство 2020-05-25T15:00:04+03:00
Українські Новини
Києво-Печерська Лавра відкрилася після карантину

Києво-Печерська Лавра відкрилася після карантину

Анна Рудык
Карантин, Києво-Печерська лавра, Коронавірус, Коронавірус в Києво-Печерській лаврі
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

В той час, як у Києві відкрили метро Києво-Печерська лавра відновила богослужіння у відкритому режимі після сильного спалаху коронавірусу і карантину. Про це йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом), передають Українські Новини.

"З 25 травня 2020 зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Життєдіяльність Лаври відбувається у відповідності з тими нормами, які визначені Кабінетом Міністрів. Зокрема його рішенням про проведення богослужінь під час другого етапу ослаблення карантину з 22 травня при обов'язковому дотриманні дистанції між віруючими", - сказано в ньому.

З початку квітня богослужіння в Лаврі проводилися в закритому режимі.

У лаврі було зафіксовано понад 100 випадків коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Климент заявив, що в Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики. Однак потім спростував свої слова.

Також у Києво-Печерській Лаврі померли три людини від коронавірусу.

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