6 монахов вернулись в Киево-Печерскую Лавру, выздоровев от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры на своем сайте.

Также сообщается, что братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры предоставляется своевременная и необходимая помощь.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г. Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сообщает Киев-Печерская Лавра.

"Также с прискорбием сообщаем, что преставился насельник Лавры монах Никодим (в миру — Левицкий Николай Александрович), который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

Ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.