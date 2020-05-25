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25 травня 2020, понеділок, 11:22 17
Медицина 2020-05-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Вісім областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, - МОЗ

Вісім областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, - МОЗ

Ярина Вацяк
Карантин, МОЗ, Коронавірус, Covid-19, Послаблення карантину, Другий етап виходу з карантину
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Вісім областей не відповідають критеріям переходу до другого етапу пом'якшення карантину станом на ранок 25 травня в той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Зокрема, показникам інцидентності не відповідають Волинська (15,32 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Закарпатська (14,44), Рівненська (23,16) і Чернівецька (41,06) області.

Показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначено як не менш ніж 12) не відповідають Дніпропетровська (10,91), Донецька (8,46), Львівська (11,78) і Луганська (8,11) області.

Водночас заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, в Чернівецькій області перевищила 50% і станом на ранок 25 травня становить 53,67%.

Найбільший цей показник також у Волинській (41,73%) та Івано-Франківській (38,84%) областях.

У Києві заповнюваність становить 35,59%, інцидентність - 11,15, кількість тестувань на 100 тис. населення - 42,64.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Після того, як у Києві метро відновило роботу Київська область вирішила відновити регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом з вівторка, 26 травня.

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