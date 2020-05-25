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25 травня 2020, понеділок, 09:48 6 Інфографіка
Суспільство 2020-05-25T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль

В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

24 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 259 до 21 245, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 623 порівняно з попередньою добою при цьому кількість нових випадків знизилася на 36,2%, кількість нових летальних випадків - на 50%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7 234 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків", - йдеться в ньому.

За добу одужали 126 осіб.

Таким чином, 24 травня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 259 проти 126.

Кількість нових випадків захворювання на 24 травня становила 1,2% від загальної кількості хворих на 23 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 083), в Києві (2 652) та Київської області (1 437).

У Рівненській області зафіксовано 1 434 випадки коронавірусної інфекції, у Львівській - 1 360 випадків, в Івано-Франківській області - 1 281 випадок, у Тернопільській - 1 121, у Закарпатській - 1 082, у Харківській - 912, у Вінницькій - 892, у Дніпропетровській - 875, в Одеській - 832, у Волинській - 783, у Житомирській - 641, у Кіровоградській - 478, у Запорізькій - 415 випадків.

391 випадок виявлений в Черкаській області, 364 випадку - у Хмельницькій, 281 випадок - у Миколаївській, 266 випадків - у Полтавській області, 177 випадків - у Херсонській, 166 випадків - у Сумській, 148 випадків - у Донецькій, 131 випадок - у Чернігівській та 43 випадки - у Луганській області.

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня в Україні відновив роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволили проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

Також у Києві 25 травня відкрилося метро.

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