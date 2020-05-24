9 областей не готові до пом'якшення карантину, — МОЗ

Незважаючи на те, що в Офісі Президента кажуть про неготовність тільки 6 областей, за даними МОЗ, станом на ранок 24 травня 9 областей не відповідають критеріям переходу на 2 етап пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Зокрема, показником інцидентності не відповідають Волинська (15,13 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Закарпатська (14,04), Київська (12,46), Львівська (12,51), Рівненська (25,24) і Чернівецька (37,06) області.

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідають Дніпропетровська (10,01), Донецька (8,13) і Луганська (7,66) області.

При цьому у всіх областях заповненість ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій (41,94%), Волинській (41,54%) та Івано-Франківській (39,24%) областях.

У Києві заповнюваність 35,06%, інцидентність - 11,56, кількість тестувань на 100 тис. населення - 41,43.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Луганська область вирішила пом'якшити карантинні обмеження з 25 травня.