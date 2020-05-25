Київське метро відновило роботу. Перші фото

Про це повідомила заступник директора комунального підприємства Наталія Макогон журналістам, передають Українські Новини.

"Проводиться дезінфекція кожного поїзда перед виходом з депо, станція протягом дня дезінфікується: ручки дверей, касове вікно, підлога вестибюля і платформи, турнікети, поручні ескалатора", - повідомила вона про дотримання карантинних заходів безпеки.

Температура у пасажирів вимірюється вибірково, тих, хто має явні ознаки ГРВІ – кашель, чхання, сльозіння очей – будуть направляти до сімейних лікарів.

У разі великого пасажиропотоку буде обмежено вхід в метро, як це робиться під час футбольних матчів.

В метро введена безконтактна форма оплати проїзду, а ті, у кого залишилися жетони, можуть їх використати до кінця червня.

Пасажирів закликають не скупчуватися у вагонах, а за можливості чекати наступного поїзда.

Макогон також повідомила, що Національна поліція в посиленому режимі контролює дотримання правил безпеки в метро.