Київське метро відновило роботу. Перші фото

У понеділок, 25 травня, комунальне підприємство "Київський метрополітен" відновило роботу після його зупинки 17 березня. Про це повідомила заступник директора комунального підприємства Наталія Макогон журналістам, передають Українські Новини. "Проводиться дезінфекція кожного поїзда перед виходом з депо, станція протягом дня дезінфікується: ручки дверей, касове вікно, підлога вестибюля і платформи, турнікети, поручні ескалатора", - повідомила вона про дотримання карантинних заходів безпеки. Температура у пасажирів вимірюється вибірково, тих, хто має явні ознаки ГРВІ – кашель, чхання, сльозіння очей – будуть направляти до сімейних лікарів. У разі великого пасажиропотоку буде обмежено вхід в метро, як це робиться під час футбольних матчів. В метро введена безконтактна форма оплати проїзду, а ті, у кого залишилися жетони, можуть їх використати до кінця червня. Пасажирів закликають не скупчуватися у вагонах, а за можливості чекати наступного поїзда. Макогон також повідомила, що Національна поліція в посиленому режимі контролює дотримання правил безпеки в метро. [gallery-6124] Як повідомляли Українські Новини, у Харкові також метрополітен відновив роботу. Тим часом, з відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають.