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25 травня 2020, понеділок, 10:39 13
Транспорт 2020-05-25T11:15:01+03:00
Українські Новини
Київське метро відновило роботу. Перші фото

Київське метро відновило роботу. Перші фото

Ярина Вацяк
Карантин, Відкриття метро, метро в Києві

У понеділок, 25 травня, комунальне підприємство "Київський метрополітен" відновило роботу після його зупинки 17 березня.

Про це повідомила заступник директора комунального підприємства Наталія Макогон журналістам, передають Українські Новини.

"Проводиться дезінфекція кожного поїзда перед виходом з депо, станція протягом дня дезінфікується: ручки дверей, касове вікно, підлога вестибюля і платформи, турнікети, поручні ескалатора", - повідомила вона про дотримання карантинних заходів безпеки.

Температура у пасажирів вимірюється вибірково, тих, хто має явні ознаки ГРВІ – кашель, чхання, сльозіння очей – будуть направляти до сімейних лікарів.

У разі великого пасажиропотоку буде обмежено вхід в метро, як це робиться під час футбольних матчів.

В метро введена безконтактна форма оплати проїзду, а ті, у кого залишилися жетони, можуть їх використати до кінця червня.

Пасажирів закликають не скупчуватися у вагонах, а за можливості чекати наступного поїзда.

Макогон також повідомила, що Національна поліція в посиленому режимі контролює дотримання правил безпеки в метро.

Открытие метро в Киеве утром 25 мая Фото: 24tv.ua
Відкриття метро в Києві вранці 25 травня Фото: 24tv.ua
Открытие столичного метро 25 мая Фото: 24tv.ua
Відкриття столичного метро 25 травня Фото: 24tv.ua
Вход в метро утром 25 мая Фото: 24tv.ua
Вхід в метро вранці 25 травня Фото: 24tv.ua
Открытие киевского метро после карантина Фото: 24tv.ua
Відкриття київського метро після карантину Фото: 24tv.ua
Открытие метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Відкриття метро в Києві після карантину Фото: 24tv.ua
Первый день работы метро в Киеве после карантина Фото: 24tv.ua
Перший день роботи метро в Києві після карантину Фото: 24tv.ua
Вход в метро 25 мая Фото: 44.ua
Вхід в метро 25 травня Фото: 44.ua
метро в Киеве Фото: 44.ua
метро в Києві Фото: 44.ua
Станция метро 25 мая Фото: 44.ua
Станція метро 25 травня Фото: 44.ua
Столичное метро 25 мая Фото: 44.ua
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Киевский метрополитен 25 мая Фото: 44.ua
Київський метрополітен 25 травня Фото: 44.ua
метро в Киеве 25 мая Фото: 44.ua
метро в Києві 25 травня Фото: 44.ua
Метро в первый день работы Фото: 44.ua
Метро в перший день роботи Фото: 44.ua
Киевское метро 25 мая Фото: 44.ua
Київське метро 25 травня Фото: 44.ua
метро 25 мая Фото: 44.ua
метро 25 травня Фото: 44.ua
Метро в Киеве утром 25 мая. Фото: Главком
Метро в Києві вранці 25 травня. Фото: Главком
Метро в Киеве 25 мая. Фото: Главком
Метро в Києві 25 травня. Фото: Главком

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові також метрополітен відновив роботу.

Тим часом, з відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають.

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