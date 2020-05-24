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24 травня 2020, неділя, 08:10 7
Суспільство 2020-05-25T09:45:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні річниця відкриття "Мосту Кличка"

Сьогодні річниця відкриття "Мосту Кличка"

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко, Київ, Пішохідно-велосипедний міст, міст Кличка
Пішохідний міст. Фото: Facebook/Віталій Кличко
Пішохідний міст. Фото: Facebook/Віталій Кличко

Сьогодні, 25 травня, річниця відкриття пішохідно-велосипедного моста ("Міст Кличка"). Сам міст "прославився" тим, що на ньому часто тріскається скло. Міст з'єднує парк на Володимирській гірці і площу під аркою Дружби народів (Хрещатий парк).

Міст почали будувати у грудні 2018 року. Довжина моста 216 метрів. Міст спирається на 4 опори, висота найбільшої 32 метри, а найнижчої – 22 метри. Проект обійшовся місту близько 400 мільйонів гривень (а сам міст – 275 млн).

Перильні огорожі виконані з металу і скла. Залізобетонні опори облицьовані дзеркальними панелями. У місцях повороту мосту є оглядові майданчики зі скляними вставками в підлозі.

Як повідомляли Українські Новини, на наступний день після відкриття пішохідний міст закрили через скло, яке тріснуло на одному з оглядових майданчиків.

Також на пішохідний "Міст Кличка" заїжджав Mercedes.

Крім того, в розпал карантину Кличко хоче побудувати фонтан розміром з 5-поверхівку.

Тим часом на Володимирську гірку з "Голгофою" і фонтаном у Кличка витратять ще 68 млн.

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