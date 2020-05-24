Сьогодні річниця відкриття "Мосту Кличка"

Сьогодні, 25 травня, річниця відкриття пішохідно-велосипедного моста ("Міст Кличка"). Сам міст "прославився" тим, що на ньому часто тріскається скло. Міст з'єднує парк на Володимирській гірці і площу під аркою Дружби народів (Хрещатий парк).

Міст почали будувати у грудні 2018 року. Довжина моста 216 метрів. Міст спирається на 4 опори, висота найбільшої 32 метри, а найнижчої – 22 метри. Проект обійшовся місту близько 400 мільйонів гривень (а сам міст – 275 млн).



Перильні огорожі виконані з металу і скла. Залізобетонні опори облицьовані дзеркальними панелями. У місцях повороту мосту є оглядові майданчики зі скляними вставками в підлозі.



Як повідомляли Українські Новини, на наступний день після відкриття пішохідний міст закрили через скло, яке тріснуло на одному з оглядових майданчиків.



Також на пішохідний "Міст Кличка" заїжджав Mercedes.



Крім того, в розпал карантину Кличко хоче побудувати фонтан розміром з 5-поверхівку.



Тим часом на Володимирську гірку з "Голгофою" і фонтаном у Кличка витратять ще 68 млн.