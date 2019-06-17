На новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя

На новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мостом Кличко", 17 июня выехал автомобиль.

Правоохранители говорят, что это является грубым административным правонарушением, пишет "24 канал".

Опасные маневры на пешеходно-велосипедном мосту совершал серебристый Mercedes Benz GL. Однако на мосту он решил не останавливаться и скрылся в неизвестном направлении. Фото и видео инцидента опубликовали пользователи соцсетей.

Полицейские уже ищут автомобиль-нарушитель. Пока известно лишь, что номерной знак АА1068ВР зарегистрирован в Голосеевском районе столицы 10 января 2018 года.

Свидетели инцидента рассказали полиции, что Mercedes GL 500 2007 года выпуска уехал в сторону набережной. По словам правоохранителей, выезд авто на пешеходный мост является грубым административным правонарушением.

Как сообщали Українські Новини, новые детали защитного стекла нового пешеходного моста в Киеве, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло, на всякий случай окружили забором.