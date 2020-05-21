Парк "Владимирская горка" в Киеве реконструируют почти за 68 млн гривен

Коммунальное предприятие "Спецжилфонд" договорилось с ООО "БК Роял Хауз" о реконструкции и благоустройстве парка "Владимирская горка" в Киеве на 67,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Соответствующий договор подписан 14 мая с компанией как победителем тендера.

Согласно сервису проверки контрагентов, столичная "БК Роял Хаус" имеет уставный капитал в размере 1 млн гривен.

Указано, что ООО "Скайбуд Груп" также подавало заявку на участие в тендере.

Согласно тендерной документации, сроки поставки товара - до 31 октября.

Выполнение работ должно быть произведено за 181 календарный день (май 2020 года - октябрь 2021 года).

Тендер был объявлен на 68,8 млн гривен, проект будет оплачен за счет средств местного бюджета.

Согласно ведомости объемов выполнения работ проекта, будет установлен пешеходный мост через фуникулер, лестницы и освещение, отремонтирован туалет с внешними сантехническими сетями и надстройкой помещений для персонала, установлен пост охраны, малые архитектурные формы и панорама "Голгофа".

Также будет озеленена территория, появятся подпорные стены и украшенный гранитом фонтан.

По смете, сам фонтан состоит из большой чугунной чаши весом 1,2 тонн за 773,5 тыс. гривен, малой чугунной чаши весом 150 кг за 100,5 тыс. гривен, четырех бронзовых устоев с птицей весом 150 кг по 187 тыс. гривен, декоративного элемента со львами весом 100 кг за 109 тыс. гривен, чугунного навершия весом 150 кг за 42 тыс. гривен и восьми бронзовых форсунок по 31 тыс. гривен.

Вместе эти элементы конструкции стоят 2 млн гривен.

Ранее, 12 мая, Українськi Новини подали запрос в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) с целью получения информации о финансировании проекта.

Согласно ст. 19 закона "О доступе к публичной информации" распорядитель информации должен предоставить ответ на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Ответа от департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА не поступило.

Как сообщали Українськi Новини, у Кличко не знают, за какой именно фонтан они собираются заплатить стоимость детского сада.

Ранее, 14 мая, по результатам тендера был подписан договор КП "Спецжитлофонд" с генеральным подрядчиком строительства. Субподрядчиком, который будет изготавливать сам фонтан, станет Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Центро-строй", которое раньше участвовало в строительстве знаменитого пешеходно-велосипедного моста над Владимирским спуском. Все работы по реконструкции Владимирской горки, включая фонтан, должны быть завершены в 2021 году.