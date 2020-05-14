На пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло

В Киеве снова треснуло стекло на знаменитом пешеходно-велосипедном мосту, открытием которого так гордились городские власти. Об этом информирует портал strana.ua. Между тем, с момента его открытия прошло всего чуть меньше года.

О новых разрушениях свидетельствует фотография, опубликованная в Facebook "Киев Оперативный".

На снимке видно, что одно из стекол на мосту снова повреждено. Вокруг него ограждения и красно-белые ленты. Также вывешено объявление: "За ограждение не заходить! Опасно!".

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Размер скульптуры будет 16-18 метров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.