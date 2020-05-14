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14 мая 2020, четверг, 11:59 14 Фото
Происшествия 2020-05-14T11:59:01+03:00
Українські Новини
На пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло

На пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло

Ирина Дорофейчук
Киев, Мост, Кличко, Стекло, Трещина
Пешеходній мост в Киеве. Фото: 24tv.ua
Пешеходній мост в Киеве. Фото: 24tv.ua

В Киеве снова треснуло стекло на знаменитом пешеходно-велосипедном мосту, открытием которого так гордились городские власти. Об этом информирует портал strana.ua. Между тем, с момента его открытия прошло всего чуть меньше года.

О новых разрушениях свидетельствует фотография, опубликованная в Facebook "Киев Оперативный".

На снимке видно, что одно из стекол на мосту снова повреждено. Вокруг него ограждения и красно-белые ленты. Также вывешено объявление: "За ограждение не заходить! Опасно!".

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Размер скульптуры будет 16-18 метров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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