Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень

Депутат Верховної Ради Валерій Давиденко (група "Довіра"), якого знайшли застреленим у власному офісі, в квітні задекларував повернення боргу в розмірі 41,4 млн гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Давиденко повернув борг громадянину Сергію Смирному в розмірі 41 443 350 гривень.

Більше інформації в декларації депутата немає.



Давиденко народився 16 березня 1973 року в Чернігівській області. Був депутатом Верховної Ради VIII і IX скликань. У 2013-2014 роках працював на посаді заступника міністра аграрної політики.

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня Національна поліція і Офісу генпрокурора відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства Давиденка.



Також правоохоронні органи перевіряють версію самогубства депутата Ради Давиденка.

Раніше Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавірусу.



Тим часом, за даними ЗМІ, напередодні смерті нардеп Давиденко продавав свою частку в агрокомпанії.